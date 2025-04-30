Baykar-Leonardo'nun SİHA iş birliği, Erdoğan ve Meloni huzurunda resmileşti

Baykar ile Leonardo arasında Mart ayında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasının belgeleri, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında Roma’da düzenlenen törende resmen teati edildi. Villa Pamphili Konutu'nda gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de hazır bulundu.

Belge teslim töreni liderlerin huzurunda yapıldı

6 Mart 2025 tarihinde imzalanan mutabakat zaptına ilişkin belgeler, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su Roberto Cingolani tarafından karşılıklı olarak teslim edildi. Tören, Türkiye ve İtalya arasında savunma sanayi iş birliğini ileriye taşıyan önemli bir adım olarak kayda geçti.

Avrupa SİHA pazarına stratejik açılım

Anlaşma, Baykar’ın sahada başarısı kanıtlanmış insansız hava platformları ile Leonardo’nun Avrupa havacılık sertifikasyonları ve görev sistemleri alanındaki uzmanlığını bir araya getiriyor. Kurulacak ortak girişimin hedefi, Avrupa insansız hava aracı pazarındaki fırsatları değerlendirmek ve yüksek teknolojili çözümler sunmak olacak.

Yüksek teknolojide kapsamlı ortaklık

İki şirketin iş birliği yalnızca SİHA üretimiyle sınırlı kalmayacak. Ortaklık; elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayarlar ve İstihbarat), yapay zekâ ve entegre görev sistemleri gibi ileri teknoloji alanlarını da kapsıyor. Bu sayede, Avrupa ve uluslararası pazarlarda güçlü ve entegre savunma çözümleri sunulması hedefleniyor.

Ortak girişimin üretim üsleri İtalya’da kurulacak

Baykar ve Leonardo ortak girişiminin İtalya’daki çeşitli şehirlerde faaliyet göstermesi planlanıyor. Üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano gibi yerlerdeki tesislerde yürütülmesi öngörülüyor. Bu sayede Avrupa’da yerel üretim gücü artırılacak ve stratejik derinlik kazanılacak.