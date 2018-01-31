Belçika Başbakanı: Türkiye, AB’ye üye olmamalı
Belçika Başbakanı Michel, Moskova'da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB'ye üye olmaması gerektiğini söyledi.
Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye’nin AB'ye üye olmaması gerektiğini belirterek, iki taraf arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesini savundu.
Sputnik'in haberine göre, Moskova Ekonomi Yüksekokulu’ndaki 'Avrupa’nın geleceği' isimli bir konferansta konuşan Michel “Türkiye, AB üyesi olmamalı. Ancak stratejik ortaklık geliştirilmeli” dedi.
Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zor durumda olduğunu da ifade etti.