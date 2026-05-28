Belçika F-35 savaş uçaklarının kuyruk parçalarını üretecek

Belçikalı havacılık şirketi Sonaca’nın Charleroi kentinin Gosselies bölgesindeki tesisinde düzenlenen açılış törenine Başbakan Bart De Wever, Savunma Bakanı Theo Francken, Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont, Valon Ekonomi Bakanı Pierre-Yves Jeholet, Charleroi Belediye Başkanı Thomas Dermine ve ABD’nin Brüksel Büyükelçisi Bill White katıldı.

Yetkililer, fabrikanın gezilmesinin ardından üretim hattından çıkan ilk kuyruk parçasını imzaladı.

Başbakan De Wever kuyruk parçasına Latince "Barış istiyorsan savaşa hazırlan" anlamına gelen "Si vis pacem, para bellum" ifadesini yazdı.

Savunma Bakanı Francken "Özgürlük", ABD Büyükelçisi White ise ABD Başkanı Donald Trump adına "Güç yoluyla barış" ifadesine yer verdi.

F-35 savaş uçaklarının uçuş stabilitesini sağlayan kritik arka bölüm parçalarının nihai montajı Sonaca tarafından gerçekleştirilecek.

Projede Belçikalı şirketler Asco Industries ve Sabca da yer alıyor.

Asco Industries, kuyruk parçalarının iç metal iskeletini üretirken, Sabca ise bu yapıyı kaplayan büyük kompozit panelleri hazırlıyor.

Belçika devletine ait Federal Katılım ve Yatırım Şirketinin (SFPIM) de dahil olduğu "BeLightning" konsorsiyumu tarafından desteklenen proje kapsamında yaklaşık 200 milyon avroluk yatırım yapıldı.

Yatırımın büyük kısmının Sonaca ve yeni fabrikanın inşası için kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer, F-35 programının Belçika’da yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlamasının ve ekonomiye 400 milyon avroluk katkı oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

Belçika hükümeti son dönemde Avrupa’daki güvenlik ortamının değişmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik adımlarını artırmıştı.

NATO harcama hedeflerine yaklaşmayı amaçlayan hükümet, savunma bütçesini yükseltme, askeri kapasiteyi artırma ve ülkeyi Avrupa savunma üretim zincirinde daha güçlü konuma getirme hedefini vurguluyor.

Savunma Bakanı Francken, bu anlamda Türkiye'yi rol model olarak gördüğünü sık sık dile getiriyor.