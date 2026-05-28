Şirket bilgileriyle bahis oynadı, 1.2 milyon dolar kazandı

ABD’de federal savcılar tarafından yürütülen soruşturmada, Google çalışanı Michele Spagnuolo hakkında dikkat çeken suçlamalar gündeme geldi.

BBC’nin aktardığına göre New York Güney Bölgesi Savcılığı, Spagnuolo’nun görev pozisyonu sayesinde erişebildiği şirket içi bilgileri kullanarak çevrim içi tahmin platformu Polymarket üzerinden bahis oynadığını açıkladı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, çalışanın Google içerisindeki bazı gelişmelere erken erişim sağladığı ve bu bilgileri finansal kazanca dönüştürdüğü iddia edildi.

Şirket kararlarıyla bağlantılı bahisler

Soruşturma dosyasına göre Spagnuolo’nun yaptığı işlemler sonucunda yaklaşık 1.2 milyon dolar kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Yetkililer, özellikle teknoloji sektöründeki önemli gelişmeler ve şirket kararlarıyla bağlantılı bahislerin inceleme altında olduğunu belirtti.

Federal savcılar, olayın yalnızca şirket kurallarının ihlali değil, aynı zamanda piyasa manipülasyonu ve içeriden bilgi kullanımı kapsamında da değerlendirildiğini ifade etti.

Google’dan ilk açıklama

Google cephesinden yapılan açıklamada ise şirket içi bilgilerin kişisel kazanç amacıyla kullanılmasının şirket politikalarına açık şekilde aykırı olduğu vurgulandı.

Şirket, soruşturma süreci devam ederken Michele Spagnuolo’nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, federal makamlarla iş birliği yapıldığı ve olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Polymarket yeniden tartışma konusu oldu

Son dönemde hızla büyüyen çevrim içi tahmin platformu Polymarket, daha önce de çeşitli tartışmaların merkezinde yer almıştı. Kullanıcıların seçimlerden teknoloji şirketlerine kadar birçok olay üzerine bahis oynayabildiği platform, özellikle düzenleyici kurumların radarına girmiş durumda.

Uzmanlar, içeriden bilgi kullanılarak yapılan bahis işlemlerinin finans piyasalarındaki “insider trading” uygulamalarına benzer riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Olayın ardından ABD’de dijital bahis ve tahmin platformlarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.