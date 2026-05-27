Servetin yüzde 27’si sadece 5 bin kişinin elinde

Küresel özel finansal servet 2025 yılında yüzde 7,4 büyürken, Almanya’da servetin giderek daha küçük bir grubun elinde toplandığı ortaya çıktı. Boston Consulting Group’un (BCG) yayımladığı “Global Wealth Report 2026” raporuna göre Almanya’daki yaklaşık 5 bin ultra zengin, ülkenin toplam finansal servetinin yüzde 27,3’ünü elinde bulunduruyor.

Küresel servet büyümesi enflasyonu geride bıraktı

BCG’nin raporuna göre 2025 yılında küresel özel finansal servet yüzde 7,4 artış gösterdi. Bu oran, büyük ekonomilerde yüzde 3’ün altında kalan enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Almanya’da ise enflasyon yüzde 2,2 seviyesinde kaydedildi.

Raporda, servet artışının en büyük nedeninin güçlü borsa performansı olduğu belirtildi. Almanya’nın toplam serveti 31 Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 23,3 trilyon dolar (yaklaşık 20 trilyon euro) seviyesine ulaştı. Bu servetin yarısından fazlasını ise başta gayrimenkul olmak üzere reel varlıklar oluşturdu.

Almanya’da 5 bin “ultra zengin” var

BCG, finansal varlığı 100 milyon doların üzerinde olan kişileri “Ultra High Net Worth Individuals” yani ultra zengin olarak tanımlıyor. Rapora göre Almanya’daki ultra zenginlerin sayısı bir yılda yaklaşık 1.100 kişi artarak 5 bine yükseldi.

Dünya genelinde ise yaklaşık 97 bin ultra zengin bulunuyor. Bu kişilerin üçte birinden fazlası ABD’de yaşıyor.

Verilere göre Almanya’daki yaklaşık 5 bin ultra zengin, ülkenin toplam finansal servetinin yüzde 27,3’ünü kontrol ediyor. Buna karşılık finansal varlığı 1 milyon ila 100 milyon dolar arasında değişen yaklaşık 769 bin dolar milyoneri toplam servetin yüzde 25,5’ine sahip bulunuyor.

Öte yandan Almanya’da yaklaşık 66 milyon kişinin finansal varlığının 250 bin doların altında olduğu ifade edildi.

“Servet eşitsizliği büyümeye devam ediyor”

BCG ortağı Michael Kahlich, servetin üst gelir grubunda yoğunlaşmasının giderek arttığını söyledi. Kahlich’e göre yüksek gelir grubundaki kişiler yatırımlarını daha fazla çeşitlendirebildiği için hisse senedi ve özel sermaye gibi yüksek getirili alanlardan daha fazla kazanç elde ediyor.

Raporda, ultra zenginlerin Almanya’daki finansal servet içindeki payının 2030 yılına kadar daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Almanya’da tasarruf alışkanlığı sürüyor

Rapora göre Almanya’daki finansal servetin yaklaşık üçte biri halen nakit para ile vadeli, vadesiz ve tasarruf hesaplarında tutuluyor. Finansal varlıkların yaklaşık yüzde 25’i ise hayat sigortaları ve emeklilik fonlarında değerlendiriliyor.

BCG, Almanya’da hisse senedi yatırım kültürünün görece zayıf olmasının uzun vadede servet büyümesini Batı Avrupa ve dünya ortalamasının altında bırakabileceğini belirtti.

Vergi tartışmaları yeniden alevlenebilir

Servet dağılımına ilişkin verilerin Almanya’da vergi tartışmalarını yeniden gündeme taşıması bekleniyor. Alman hükümetinin büyük reform paketlerini nasıl finanse edeceği konusunda koalisyon ortakları arasında görüş ayrılıkları yaşanırken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüksek servetlere daha fazla vergi uygulanmasını savunuyor.

Son dönemde muhafazakar siyasetçilerden de büyük servetlere yönelik ek vergilere açık mesajlar gelmeye başladı. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer da yüksek servetlere yönelik yeni vergilere olumlu yaklaşan isimler arasında yer aldı.