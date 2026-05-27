Beyaz Saray mutabakat iddialarını yalanladı: Rapor doğru değildir ve tamamen uydurmadır

İran medyasında çıkan haberlerde, Tahran ile Washington arasında devam eden gerilimin azaltılmasına yönelik bir çerçeve üzerinde çalışıldığı öne sürülmüştü. Haberde, İran’ın bir ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere döndürmesinin, buna karşılık ABD’nin ise İran çevresindeki askeri unsurlarını geri çekerek deniz ablukasını kaldırmasının planlandığı iddia edilmişti.

Taslakta ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin İran ile Umman koordinasyonunda yönetileceği ve nihai anlaşmanın 60 gün içinde sağlanması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilebileceği öne sürüldü. İran tarafının ise somut güvence olmadan herhangi bir adım atmayacağı ifade edildi.

Beyaz Saray yalanladı

Ancak haberlere ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray, İran kontrolündeki medyada yer alan mutabakat iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “İran kontrolündeki medyanın mutabakat zaptı hakkındaki raporu doğru değildir ve tamamen uydurmadır” ifadelerini kullandı.