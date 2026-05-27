Yapay zeka rallisi çip devini uçurdu: 1 trilyon dolar kulübüne bir şirket daha katıldı

Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talep, yarı iletken sektöründeki yükselişi hızlandırmaya devam ediyor.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, çarşamba günü ilk kez 1 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşarak dikkat çekici bir eşiği geçti. Şirket böylece, bu seviyeye ulaşan teknoloji devleri arasına katıldı.

Hisselerde sert yükseliş

SK Hynix hisseleri günü yüzde 9,3 yükselişle tamamlarken, seans içinde yüzde 14,9'a kadar değer kazandı. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,12 trilyon dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Şirket hisselerindeki güçlü yükseliş, Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI'yi de tarihi zirveye taşıdı. KOSPI endeksi günü yüzde 2,3 artışla tamamlarken, seans içinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Piyasadaki sert yükseliş nedeniyle algoritmik işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Yapay zeka talebi fiyatları yükseltti

Uzmanlar, özellikle yapay zeka çiplerinde kullanılan yüksek performanslı bellek ürünlerine yönelik güçlü talebin, küresel arzı sıkıştırdığını ve fiyatları hızla yukarı taşıdığını belirtiyor.

Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep nedeniyle bellek çipi fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde iki katına çıktığı, mevcut çeyrekte ise yüzde 63'e kadar artış gösterebileceği ifade edildi.

Arz tarafındaki sıkışıklığın yalnızca veri merkezi sektörünü değil; akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve otomotiv sektörlerini de etkilediği kaydedildi.