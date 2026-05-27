Savaşın seyrini değiştirecek belge sızdı! ABD ve İran'dan tarihi Hürmüz mutabakatı

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında devam eden gerilimin sona erdirilmesine yönelik hazırlanan ilk gayriresmi mutabakat taslağının ortaya çıktığını duyurdu.

Haberde, taraflar arasında şekillenen çerçevenin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari faaliyetlerden bölgedeki askeri varlığa kadar birçok kritik başlığı içerdiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı için "savaş öncesi" hedefi

İran devlet televizyonunun aktardığı taslağa göre, İran'ın bir ay içerisinde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürmesi planlanıyor.

Buna karşılık ABD'nin ise İran çevresindeki askeri unsurlarını geri çekmesi ve deniz ablukasını kaldırması öngörülüyor.

Haberde, söz konusu çerçevenin askeri gemileri kapsamadığı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin İran ile Umman koordinasyonunda yönetileceği ifade edildi.

İran tarafının, taslağın henüz nihai hale gelmediğini değerlendirdiği belirtilirken, Tahran yönetiminin "somut doğrulama" olmadan herhangi bir adım atmayacağı kaydedildi.

Ayrıca nihai mutabakata 60 gün içinde varılması halinde, anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilebileceği öne sürüldü.

Pakistan arabuluculuk rolü üstlendi

Haberde, ABD ile İran arasında ortaya çıkan mutabakat taslağının, şubat ayında başlayan savaşın ardından yürütülen dolaylı temasların sonucu olduğu belirtildi.

Pakistan'ın ise süreçte Tahran ile Washington arasında önemli bir arabulucu rolü üstlendiği ifade edildi.