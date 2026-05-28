Londra Belediye Başkanı hacı oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Belediye Başkanı Sadık Han, 2026 hac döneminde Mekke’ye giderek hac ibadetini yerine getirdi.

“Gurur ve büyük bir nimet”

Dünyanın en tanınmış Müslüman siyasetçilerinden biri olan Han, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda hac deneyimini “gurur ve büyük bir nimet” olarak tanımladı.

Sadık Han paylaşımında, milyonlarca Müslümanla aynı ortamda bulunmanın kendisi için son derece duygusal bir deneyim olduğunu ifade etti. Han ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla Müslümanlara tebrik mesajı da gönderdi.

Müslüman dünyasında geniş yankı uyandırdı

Sadık Han’ın hac ziyareti İngiltere ve Müslüman dünyasında geniş yankı buldu. İngiliz basınında Han’ın Mekke’den yaptığı paylaşımlar öne çıkarılırken, birçok kişi sosyal medyada destek mesajları yayımladı.