Belçika Savunma Bakanı'ndan 'Tüm gözler Ankara'da' açıklaması
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Tüm gözler Ankara'da" diyen Francken, ABD'nin Avrupa'ya savunma harcamalarını artırma yönündeki baskısına işaret etti. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için Avrupa'nın ortak bir operasyon planladığını hatırlatan Francken, Belçika’nın "Primula" gemisini Doğu Akdeniz'e sevk ettiğini açıkladı.
ABD ziyareti sırasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Tüm gözler Ankara'da" ifadelerini kullandı.
Zirve öncesinde ABD'nin Avrupalı müttefiklere savunma bütçelerini artırmaları yönünde baskı yaptığını belirten Francken, bu sürecin savunma sanayisiyle eş zamanlı ilerlemesinin önemine dikkat çekti.
Hürmüz ve bölgesel güvenlik
ABD-İran gerilimini de gündeme getiren Francken, iki ülke arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini desteklemek amacıyla Avrupa'nın ortak bir operasyon planladığını hatırlattı.
Belçika'nın mayın karşıtı tedbirlerde uzman olduğunu vurgulayan Francken, bu kapsamda "Primula" adlı mayın temizleme gemisinin Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e sevk edildiğini açıkladı.