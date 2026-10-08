Belçika'da göçmenlere yönelik yeni adım tartışma yarattı

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Belçika, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Parlamento İçişleri Komisyonu, kamu düzeni veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu değerlendirilen bazı düzensiz göçmenlerin evlerine girilmesine izin veren yasa tasarısını kabul etti.

Hangi durumlarda evlere girilebilecek?

İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt ile Adalet Bakanı Annelies Verlinden tarafından hazırlanan tasarı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan ve geri dönüş işlemlerinde işbirliğini ısrarla reddeden kişileri kapsıyor.

Bu kişilerden kamu düzeni veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu değerlendirilenlerin evlerine, yalnızca yargı izniyle girilebilecek. Polis ve Göçmenlik Dairesi görevlilerinin katılacağı işlemlerde, ilgili kişilerin sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altına alınması hedefleniyor.

Düzenleme neden tartışılıyor?

Muhalefet temsilcileri ve hukukçular, tasarıdaki kamu düzeni ve ulusal güvenlik tehdidi tanımının yeterince açık olmadığı görüşünde. Çocukların haklarını koruyacak güvencelerin yetersizliği de eleştiriler arasında yer alıyor.

Bakan Van Bossuyt ise düzenlemenin bütün düzensiz göçmenleri kapsamadığını, yalnızca belirli koşullarda ve yargı izniyle uygulanacağını vurguladı.

Henüz yürürlüğe girmedi

Komisyondan geçen tasarının yasalaşması için parlamentodaki sürecin tamamlanması gerekiyor. Belçika, 2021'den bu yana sığınmacıların barınma sistemindeki kapasite yetersizliğiyle mücadele ediyor. Özellikle Brüksel'de bazı sığınmacılar, barınma merkezlerinde yer bulamadıkları için sokaklarda veya geçici barınaklarda yaşamını sürdürüyor.