Belçikalılar hayat pahalılığını protesto için greve gitti

Belçika'da çalışanlar, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek için greve gitti.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce çalışan, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

İşçi sendikalarının temsilcileri, Anvers Bulvarı'nda platform kurarak, enerji fiyatlarının makul seviyelere getirilmesi ve ücretlerin yaşam maliyetindeki artış seviyesinde yükseltilmesi gibi çeşitli talepler içeren konuşmalar yaptı.

Sendikaların kırmızı, yeşil ve mavi renkte kıyafetlerini giyen binlerce gösterici, sloganlar eşliğinde ana yolları kullanarak Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Enerji sektörü millileştirilsin", "Geçinemiyoruz", "Maaşları artırın", "Zamları durdurun” yazılı afiş ve pankartlar açtı.

Protestocular, özellikle enerji kriziyle birlikte alım güçlerinin azaldığına dikkati çekerek, ücretlerin iyileştirilmesini istedi.

İnsanlar faturalarını ödeyemiyor

AA muhabirine konuşan protestoculardan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Belçikalı milletvekili Marc Botenga, ülkede birkaç hafta önce de genel grev yapıldığını anımsatarak, "İnsanlar artık faturalarını ödeyemiyor. Hükümet maaşların artışını engelliyor." dedi.

"Büyük şirketler yüksek kar elde ederken vergi ödemiyor. İnsanlar faturasını ödeyemezken birileri çok para kazanıyor ve bunu değiştirmeliyiz." ifadesini kullanan Botenga, enflasyonun çok yüksek olmasının sorumlusunun maaşlar olmadığını, sorumlunun büyük şirketlerin karları olduğunu vurguladı.

Maaş artışı sınırlandırılıyor

Greve katılan Constantine isimli Belçika vatandaşı, ülkede 1998'de çıkarılan bir yasanın maaş artışını sınırlandırdığına dikkati çekerek, son dönemde hızla artan fiyatlar nedeniyle bu uygulamanın kalkması gerektiğini söyledi.

Yasanın yüksek enflasyon ortamında maaş artışını engellediğini anlatan protestocu, "Ücret müzakerelerinde sendikaların gücünün artırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Constantine, "Enerji fiyatlarını da protesto ediyoruz. Gaz ve elektrik fiyatlarının düşürülmesini, enerji sektörünün millileştirilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Işıkları yakamıyoruz

Alice adlı gösterici de, "Belçika'da maaş müzakereleri yapılamıyor ve bunu protesto ediyoruz." dedi.

Belçika'da enerji fiyatlarının sınırlandırılması gerektiğini savunan Alice, "Enerji artık çok pahalı bir hale geldi. Enerji fiyatları yüzde 300 arttı. Işıkları yakamıyoruz." diye konuştu.

Gösterici, Fransa'da enerji fiyatlarının sınırlandırıldığını anımsatarak, Belçika'da da böyle bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

Grev ulaşımı etkiledi

Grev, Belçika'nın birçok yerinde toplu ulaşımı olumsuz etkiledi. Brüksel'de metro, otobüs, tramvay ve tren seferlerinin büyük kısmı yapılmadı. Ülkenin Flaman ve Valon bölgelerinde de toplu taşımada aksamalar yaşandı.

Uçuşların yüzde 60'ı iptal

Brüksel Havalimanı da grevden olumsuz etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda uçuşların yüzde 60'ı iptal edildi.

Ülkedeki birçok kamu çalışanının da greve katılması nedeniyle eğitim, sağlık ve posta gibi çeşitli hizmetlerde de aksama oldu.

Belçika'daki sendikalar, çalışanların özellikle enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle doğal gaz ve elektrikte indirim talep ediyor.

Sendikalar ayrıca ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.