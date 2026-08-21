Belediye başkanına bisiklet çaptı kentte bisiklet yasaklandı

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İtalya'nın turistik şehirlerinden Como'da geçtiğimiz ay Belediye Başkanı Alessandro Rapinese'ye bir elektrikli bisiklet çarptı. Rapinese kazanın ardından 30 caddede bisiklet kullanımını yasaklarken, kent merkezindeki ulaşım kuralları değişti.

Eylül ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle hem elektrikli hem de normal bisiklet kullananlar, belirlenen bölgelere girdiklerinde bisikletlerinden inerek yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kalacak.

Kaza tüm düzeni değiştirdi

Rapinese, belediye binasından çıkarken elektrikli bisiklet kullanan bir kişinin kendisine çarptığını ancak hastaneye gidecek kadar büyük bir kaza olmadığını anlattı. Ancak belediye başkanı, olayın ardından konuyla ilgili bilgi topladığını ve yeni düzenlemenin de bu süreçte ortaya çıktığını söyledi.

Rapinese, kararını savunurken, "İnsanlar kendi deneyimlerine göre hareket eder. Bu canavarlardan birinin çarpmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum" dedi. Kazaya karışan bisikletlinin kimliği ise henüz belirlenemedi.

Yasak normal bisikletleri de kapsıyor

Ancak yasak sadece elektrikli bisikletlerle sınırlı kalmıyor. İtalyan karayolları mevzuatının bisiklet modelleri arasında ayrım yapmaması nedeniyle yasak normal bisikletler için de geçerli olacak.

Yasağın uygulanacağı 30 cadde arasında tarihi kentin geniş ve yoğun kullanılan yolları da bulunurken bu güzergahlar özellikle kuryeler tarafından tercih ediliyordu.

Kentte büyük tartışma başlattı

Karar, Como'da artan turist yoğunluğunu ve şehir merkezindeki trafiği kontrol altına almak için hazırlanan daha kapsamlı düzenlemenin bir parçası olsa da kentte büyük tartışma başlattı.

Yeni kurallarla otomobil ve ticari araçların tarihi merkeze girişine de ek sınırlamalar getirilirken şehir sakinleri kararın iptali için imza kampanyası başlattı.