Düşük doğum oranının faturasını feministlere kesti: Ekonomik bedelini ağır ödüyoruz

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkede düşen doğum oranlarını feminist hareket ve kürtajın yasallaştırılmasıyla ilişkilendirdi. Milei, nüfusun kendini yenileme seviyesinin altında kalmasının ekonomik büyüme, emeklilik sistemi ve beşeri sermaye açısından ülkeye maliyet oluşturduğunu savundu.

Buenos Aires’te düzenlenen Council of the Americas toplantısında konuşan Milei, Arjantin’de doğum oranlarının gerilemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bedelini çok ağır ödüyoruz”

Kürtaj hakkının simgelerinden biri haline gelen yeşil fularlara atıfta bulunan Milei, “Yeşil fularlıların çılgınlığının bedelini çok ağır ödüyoruz. Arjantin, nüfusun kendini yenilemesini sağlayacak nüfus artışı ve doğum oranına ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Düşük doğum oranının yalnızca demografik değil ekonomik sonuçlarının da olduğunu ileri süren Milei, “Anne karnındaki çocukları öldürmeye yönelik bu tutku bize büyüme, emeklilik sistemi ve beşeri sermaye açısından bedel ödetiyor” dedi.

Kürtaj Arjantin’de 2020’den beri yasal

Kürtaja karşı tutumuyla bilinen Milei, daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu. Arjantin’de isteğe bağlı kürtaj 2020 yılında yasallaştırılmıştı. Mevcut düzenlemeye göre gebeliğin 14. haftasına kadar güvenli, yasal ve ücretsiz şekilde kürtaj yapılabiliyor.

Bu sürenin ardından ise kadının hayatı veya sağlığının tehlikede olması ya da gebeliğin tecavüz sonucu gerçekleşmesi halinde kürtaja izin veriliyor.

Milei’nin partisi La Libertad Avanza’dan milletvekilleri Şubat 2024’te isteğe bağlı kürtaj hakkını kaldırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı sunmuştu.

Doğum oranı 1,2'ye kadar geriledi

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre Arjantin’de doğumlar son 10 yılda belirgin şekilde gerilerken kadın başına düşen çocuk sayısı 1,2'ye kadar indi. Bu seviye bölgedeki en düşük oranlar arasında yer alıyor.

BM Nüfus Fonu ise doğum oranındaki gerilemenin nedenleri arasında ekonomik ve çalışma koşullarının yanı sıra konut sorunlarını ve bakım hizmetlerinin organizasyonundaki güçlükleri gösteriyor.

Milei, daha önce Ocak 2024’te Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantısındaki konuşmasında da feminist hareketi eleştirmiş ve “kürtajın kanlı gündemi” ifadesini kullanmıştı.