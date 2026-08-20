Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Kadın - erkek sayısı kaç?

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Türkiye İstatistik Kurumu 1 Temmuz itibarıyla güncel nüfusu paylaştı. 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olan nüfus 6 ayda arttı. Şimdi güncel sayısı öğrenmek isteyenler "Türkiye'nin nüfusu kaç oldu" diye soruyor.

Türkiye'nin nufusu kaç oldu?

Türkiye'nin nüfusu 228 bin 434 kişi artarak 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Kadın ve erkek nüfusu kaç oldu?

Nüfusun 43 milyon 170 bin 975'ini erkekler, 43 milyon 149 bin 627'sini ise kadınlar oluşturdu. Böylece erkeklerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 50,01, kadınların payı ise yüzde 49,99 olarak hesaplandı.

Veriler, Türkiye'de kadın ve erkek nüfusunun neredeyse eşit seviyede olduğunu ortaya koydu. Erkek nüfusu kadın nüfusundan yalnızca 21 bin 348 kişi fazla çıktı. Türkiye nüfusu 2026'nın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi artarken, 1 Mayıs-1 Temmuz dönemindeki nüfus artışı ise 123 bin 904 kişi oldu.