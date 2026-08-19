YÖKDİL SONUÇ TARİHİ... 2026-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yüksek lisans, doktora, akademik kadro ve doçentlik başvurusu yapmak isteyenler YÖKDİL sınavından ter döküyor. Son sınav 9 Ağustos'ta gerçekleşti. Sınavın üzerinden 10 gün geçerken gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2026-YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2026-YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2027-YÖKDİL/1 başvuru tarihi ise henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.