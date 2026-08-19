Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.

Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

2018'deki soruşturmada tutuklanmıştı

Furkan Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018'de de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ve dört kişi, soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş, ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Kuytul, daha sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020 yılında beraat etmişti.

2022'de yeniden tutuklandı

Kuytul, Mayıs 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kuytul, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Bu dosya kapsamında tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Kuytul, duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisinin bulunmadığını ve kimseye bu yönde bir talimat vermediğini söylemişti.