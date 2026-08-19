Çiftçiden sulama ücreti için erteleme talebi geldi
Adana’da mısır hasadına sayılı günler kala çiftçinin finansman sorunu ve sulama ücretlerinin ödeme takvimi gündeme geldi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl yağışlar nedeniyle mısır ekiminin zamanında yapılamadığını, hasadın da geciktiğini söyledi.
Sulama birliklerinin sulama bedellerini ağustos sonunda tahsil etmeyi planladığını belirten Doğan, çiftçinin henüz ürününü biçip satmadığına dikkat çekerek ödeme tarihinin ertelenmesini istedi. Doğan, “Çiftçimiz daha mısırın hasadını yapmadı. Ürününü biçip satması ve parasını alması eylül ayının ortalarını, hatta sonlarını bulacaktır. Bu nedenle sulama parasının eylül sonunda alınmasını bekliyoruz” dedi.
“Çiftçinin ödeyecek parası yok”
Çiftçilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını ifade eden Akın Doğan, sulama ücretlerinin ağustos sonunda tahsil edilmesinin üreticiyi zor durumda bırakacağını söyledi.
Konuyla ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile görüşeceğini aktaran Doğan, “Bu ay sonunda çiftçiden sulama parasını almak imkansız. Çünkü çiftçinin ödeyecek parası yok. Ürününü satmadığı için finansmanda sıkıntı yaşıyor.” diye konuştu. Doğan, sulama bedellerinin bir ay ertelenmesinin çiftçinin mısır satışında rahatlama sağlayacağını belirterek hükümetten sübvansiyonlu kredilerin yanı sıra ek finansman desteği de beklediklerini sözlerine ekledi.