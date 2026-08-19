Çiftçiden sulama ücreti için erteleme talebi geldi

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Sula­ma birliklerinin sulama bedellerini ağustos sonunda tahsil etmeyi planla­dığını belirten Doğan, çiftçinin henüz ürününü biçip satmadığına dikkat çe­kerek ödeme tarihinin ertelenmesini istedi. Doğan, “Çiftçimiz daha mısırın hasadını yapmadı. Ürününü biçip sat­ması ve parasını alması eylül ayının ortalarını, hatta sonlarını bulacaktır. Bu nedenle sulama parasının eylül so­nunda alınmasını bekliyoruz” dedi.

“Çiftçinin ödeyecek parası yok”

Çiftçilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını ifade eden Akın Doğan, sulama ücretlerinin ağustos sonunda tahsil edilmesinin üreticiyi zor durumda bırakacağını söyledi.

Konuyla ilgili Devlet Su İşle­ri Bölge Müdürlüğü ile görüşeceğini aktaran Doğan, “Bu ay sonunda çift­çiden sulama parasını almak imkan­sız. Çünkü çiftçinin ödeyecek parası yok. Ürününü satmadığı için finans­manda sıkıntı yaşıyor.” diye konuş­tu. Doğan, sulama bedellerinin bir ay ertelenmesinin çiftçinin mısır satı­şında rahatlama sağlayacağını be­lirterek hükümetten sübvansiyonlu kredilerin yanı sıra ek finansman des­teği de beklediklerini sözlerine ekledi.