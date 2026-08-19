Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Bakanlığın sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 sözleşmeli personel alacak. Başvurular bitti gözler sonuçlara çevrildi. Her gün adaylar sonuç duyurusu gelip gelmediğini kontrol ederken sık sık "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığından 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Sonuçların Ağustos ayı sona ermeden ilan edilmesi bekleniyor.

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Alımı yapılacak personel, 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager olarak sıralanmıştı.