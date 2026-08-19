4 milyar dolarlık mirastan geriye o kalmıştı: 5 kardeş satmak için anlaştı

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Türkiye'nin önde gelen milyarder iş insanlarından Faruk Yalçın'ın kendi adıyla anılan Kanlıca'daki "Faruk Yalçın Yalısı" satışa çıkarıldı.

Yalı, 2008 yılında vefat eden Faruk Yalçın'ın geride bıraktığı dev mirasın bir parçasıydı.

Beş kardeş satışta anlaştı

Sabah'ın haberine göre yalının mirasçıları ise Faruk Yalçın'ın ilk evliliğinden olan çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden kızı Süreyya Yalçın.

Beş kardeşin tarihi yapının satılması konusunda anlaşmaya vardığı, yalının önce doğrudan alıcılarla buluşturulmaya çalışıldığı ancak sonuç alınamayınca bir emlak şirketiyle anlaşıldığı iddia edildi.

Yalı için başlangıçta 70 milyon dolar istendiği, alıcı çıkmayınca fiyatın 55 milyon dolara (2 milyar 640 milyon lira) indirildiği öne sürüldü.

4 milyar dolarlık miras yıllarca gündemde kaldı

"NATO Müteahhidi" olarak tanınan mühendis ve iş insanı Faruk Yalçın, 1963'te kurduğu Makyal Grubu ile savunmadan altyapıya kadar çok sayıda büyük projede yer almış ve Forbes'un zenginler listesine girecek büyüklükte bir servet yapmıştı.

Yalçın 2008'de hayatını kaybetmesinin ardından 4 milyar dolarlık serveti çocuklarına kalmış, ancak mirasın paylaşılması aile içinde uzun süren hukuki anlaşmazlıklara dönüşmüştü. Kardeşler arasında yaşanan miras anlaşmazlığında taraflar üç yıl önce uzlaşmaya varmış, İsviçre'de bulunan nakit varlıkları paylaşmışlardı. Şimdi ise kardeşler, babalarının yıllarca yaşadığı Boğaz'daki yalı konusunda ortak karar aldı.

Şimdi Faruk Yalçın'ın 1989'dan ölümüne kadar yaşadığı 55 milyon dolarlık tarihi yalının yeni sahibinin kim olacağı merak ediliyor.

Ailede satılan ilk yalı değil

Faruk Yalçın'ın yeğeni Neşet Yalçın da ailesinin uzun yıllar yaşadığı tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı daha önce 42 milyon dolardan satışa çıkarmıştı. Yalı, 2024 yılında "Petrol Kralı" olarak tanınan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a 32 milyon dolara satılmıştı.