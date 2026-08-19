Levent Börek'in sahibi Mustafa Levent Tamtürk’ün şirketine kayyum

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Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Vakıfla bağlantı 5 şirkete kayyum atandı.

5 şirketten biri olan MLT Börekçilik Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Şirketin geçen şubat ayında, LB Börekçilik Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti çatısı altında faaliyet gösteren Levent Börek'in sahibi Mustafa Levent Tamtürk’ün tarafından geçen şubat ayında kurulduğu ortaya çıktı.

Ticaret sicil kayıtlarında Tamtürk’ün şirketin tek ortağı ve yetkilisi olduğu bilgisi yer aldı.

Diğer kayyum atanan 4 şirket ise şunlar:

- İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.