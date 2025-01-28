Belgeler sızdı: Roman Abramoviç'in 'süper lüks yat' oyunu deşifre oldu

BBC ve Araştırmacı Gazetecilik Bürosu, Rus iş insanı Roman Abramoviç’in vergi kaçırmak için süper yatlarını kullandığını ortaya çıkardı. İngiliz yayın kuruluşu, Abramoviç’in vergi kaçırma planının 10 yıllık bir sürece dayandığını yazdı.

Yatların vergisinden kaçınmak için yapılan plan, Güney Kıbrıs merkezli kurumsal hizmet sağlacı MeritServus tarafından sızdırılan 400 bin belge ve 72 bin e-postayla gözler önüne serildi.

Sızdırılan belgeler, MeritServus’un Abramoviç’in lehtarı olduğu bir dizi tröstün sahipliğindeki küresel şirketler ağı aracılığıyla Rus oligarkın işleri nasıl idare ettiğini ortaya koyuyor.

'Yatları kendisine ait şirketlere kiralayarak...'

Belgeler, danışmanlarının Abramoviç’e Avrupa Birliği sularında yatların işletme maliyeti üzerindeki devasa vergi faturalarını ödemekten kaçınma konusunda yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunu da yatları kendisine ya da kontrol ettiği diğer şirketlere kiralamak için şirketleri kullanarak yapıyor.

Belgeler beş yatın Güney Kıbrıs'ta ‘Blue Ocean Yacht Management’ adlı bir şirkete kiralandığını, bu şirketin de yatları İngiliz Virgin Adaları'nda bağımsız görünen ama aslında hepsi Abramoviç tarafından kontrol edilen bir avuç şirkete kiraladığını gösteriyor.

Örneğin Roman Abramoviç’in 2011 Noel'inde Eclipse'in üzerindeyken çekilen bir fotoğrafı bulunuyor. Sızdırılan bir kiralama belgesi bu tarihte süperyatın ticari olarak kiralandığını gösteriyor.

'Bu vergi kaçırmaktır ve suçtur'

BBC’ye konuşan İtalyan vergi hukukçusu Tommaso Di Tanno, “Bu vergi kaçırmadır ve suçtur” ifadesini kullandı.

Zamanını Türkiye, Tel Aviv ve Rusya’nın tatil merkezi Soçi’de geçiren Abramoviç adına avukatları bir açıklama yaptı.

Avukatlar, Abramoviç’in her zaman bağımsız, uzman profesyonel vergi ve hukuk danışmanlığı aldığını ve bunlara uygun olarak hareket ettiğini savundu.

Milyarder iş insanı, 2000’li yıllarda beş lüks yat satın aldı. Ve bu yatlar vergi kaçakçılığı iddiasına konu plan dahilinde kullanıldı.

Abramoviç’in yatları arasında 115 metrelik ‘Pelorus’ ve bir dönem dünyanın en büyük özel yatı unvanını elinde bulunduran 700 milyon dolar değerindeki 162,6 metrelik ‘Eclipse’ de bulunuyor.