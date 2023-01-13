Berlin savaş alanına döndü: Radikal solcular iş yerlerine ve karakola saldırdı
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 200 radikal solcu protestocunun çok sayıda iş yerinin vitrinini kırarak polis karakoluna saldırdıkları bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berlin polisinden yapılan açıklamada Lutzerath köyünde kömür çıkarılma girişimlerini protesto eden yaklaşık 200 kişinin gece yarısı Hackerscher Markt semtindeki dükkanlara saldırarak çok sayıda vitrin camlarını kırdığı ve çöp kutularını ateşe verdiği aktarıldı.
Protestocuların havai fişeklerle bir polis karakoluna da saldırdığı ve üç saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
Bu konularda ilginizi çekebilir