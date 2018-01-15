Berlin'deki koalisyon pazarlıklarında çatlak büyüyor

15 Ocak 2018

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yaptığı ön koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya varmasının ardından, Berlin'deki koalisyon tartışmaları sürüyor.

Deutsche Welle'nin haberine göre, SPD tabanı ön görüşmelerde alınan kararları yeterli bulmadı ve partiden Hristiyan Birlik partileri ile yeniden görüşmeler yapmasını talep etti.

Hristiyan Birlik partileri ise, SPD'den gelen bu taleplere sıcak bakmıyor. Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, uzlaşma belgesinde değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bild gazetesine konuşan Kauder, taleplerinin bazılarını kabul ettiremeyen SPD'lilerin üzülmemesi gerektiğini, kendilerinin de önemli tavizler vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

"CDU/CSU erken sevinmesin"

SPD Genel Başkan Vekili Ralf Stegner ise "ön görüşmelerde alınan kararların sadece koalisyon görüşmelerine temel alınabileceğini ve görüşmelerde bütün konular üzerinde anlaşmaya varıldığının sanılmaması gerektiğini" söyledi.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel de "ön görüşme sonuçlarının koalisyon protokolü olduğunu sananların yanıldığını ve koalisyon görüşmelerinin sondaj sonuçlarının imza töreni olmadığını" ifade etti.

SPD'nin sağlık sigortası reformu ve iş sözleşmelerinin gerekçe göstermeden süreye bağlanmasının yasaklanması gibi seçim vaatlerini ön görüşmelerde kabul ettirememesi parti içinde eleştiriliyor.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri için anlaşma sağlandı