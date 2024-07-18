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Beyaz Saray: Başkan Biden'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Biden'in Delaware'de kendini izole edeceği ve görevlerine buradan devam edeceği kaydedildi.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın Covid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.

Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.

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