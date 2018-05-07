Beyaz Saray: Çin'le ticarette kararı Trump verecek

07 Mayıs 2018

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Perşembe ve Cuma günü Çin'de gerçekleştirdiği müzakereler sonrasında, ABD-Çin ticari ilişkilerinde atılacak yeni adıma Başkan Donald Trump karar verecek.

Yapılan yazılı açıklamada, "ABD heyeti, Çinli yetkililerle ABD-Çin ekonomik ilişkilerindeki dengesizlik, Çin'in fikri mülkiyet hakları korumasını iyileştirmesi ve zorla teknoloji transferi konusunda dostane görüşmelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Çin'de devlet kontrolündeki basın ise ticari anlaşmazlıkların çözümü için Çin ile ABD arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınacağı konusunda iyimser. China Daily gazetesinde yer alan değerlendirmede, iki gün süren görüşmelerde, aradaki büyük farklılıklara rağmen ticari anlaşmazlıkların çözüm çabaları için diyaloğun açık tutulmasına yönelik bir mekanizma tesis edilmesinde anlaşılması, "pozitif bir gelişme" olarak tanımlandı.

Halkın Günlüğü gazetesi de, ticari ve ekonomik işbirliği konularında daha fazla görüşme için sağlam bir temel oluştuğunu, her iki taraf için de faydalı olacak, kazan-kazan sonuçların er ya da geç başarılacağını vurguladı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua ise görüşmeleri, "yapıcı, samimi ve verimli" olarak tanımladı. Ancak görüş ayrılıklarının göreceli olarak büyük olduğununa belirtti.

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