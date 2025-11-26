Beyaz Saray'dan barış planı girişimi: Avrupa gaz fiyatları geriledi
Beyaz Saray'ın Moskova ve Kiev'i savaşı sonlandıracak bir plan üzerinde uzlaşmaya yönlendirdiğine ilişkin haberler, enerji piyasalarında sınırlı etki yarattı. TTF Avrupa gaz fiyatları megavatsaat başına 30 euronun altına inerek işgal öncesi seviyelere yaklaşırken, uzmanlar olası bir anlaşmanın Avrupa'nın mevcut gaz yapısını köklü biçimde değiştirmeyeceğini belirtiyor. Kıta, Rus boru hattı gazına bağımlılığını büyük ölçüde azaltarak ABD’den gelen LNG'ye yönelmiş durumda.
Beyaz Saray'ın, Moskova ve Kiev'i yaklaşık dört yıldır devam eden savaşı sonlandıracak bir plan üzerinde uzlaşmaya teşvik ettiği bildiriliyor. Planın hayata geçmesi durumunda Rus petrol ve gazı piyasada daha açık biçimde işlem görebilir, ancak uzmanlara göre bunun Avrupa'nın mevcut gaz yapısını köklü biçimde değiştirmesi beklenmiyor.
Fiyatlar 30 euronun altına geriledi
Gösterge TTF Avrupa gaz fiyatları bu hafta megavatsaat başına 30 euronun altına gerileyerek, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden önce görülen seviyelere yaklaştı. Kiev'in önerilen planın bazı bölümlerine sıcak baktığına dair haberlerin ardından fiyatlar Salı günü yüzde 2 düşüş kaydetti.
Piyasalardaki sınırlı tepki, Avrupa'nın savaş ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımları sonrası geçirdiği büyük dönüşümü yansıtıyor. Kıta, işgal öncesi dönemdeki yoğun Rus boru hattı gazı bağımlılığından büyük ölçüde uzaklaşmış durumda. Avrupa artık ağırlıklı olarak dünyanın en büyük LNG üreticisi ve ihracatçısı olan ABD'den gelen sıvılaştırılmış doğal gaza yönelmiş durumda.