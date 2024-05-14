Biden, Rusya'dan nükleer reaktör yakıtı ithalatını yasakladı

Rusya dünyanın bir numaralı zenginleştirilmiş uranyum tedarikçisi ve ABD nükleer santrallerinde kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık %24'ü bu ülkeden geliyor.

Yasa aynı zamanda ABD uranyum yakıt endüstrisini geliştirmek için önceki mevzuatta yer alan yaklaşık 2,7 milyar dolarlık finansmanın da önünü açıyor.

Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, "Bugün Başkan Biden, sivil nükleer enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığımızı azaltarak ve nihayetinde ortadan kaldırarak ulusumuzun enerji ve ekonomik güvenliğini güçlendirecek tarihi bir dizi eylemi yasalaştırdı" dedi.