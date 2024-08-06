Biden ve Harris, 'İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditleri' değerlendirdi

Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.

Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede 'İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler' kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.

Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.