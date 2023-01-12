Biden’daki belgeler İran ve Ukrayna'yla ilgili

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024 seçimleri öncesi “ABD Başkanı Joe Biden’a karşı atağa geçti” diye yorumlanan olayda, şimdi de belgelerin içeriği ortaya çıktı.

İsmi gizli bir yetkili, CNN Televizyonu’na ofisteki 10 “gizli” belgenin Ukrayna, İran ve İngiltere hakkındaki istihbarat dökümanları olduğunu açıkladı. Şimdi gözler Başsavcı Merrick Garland’da.

Trump “FBI, Joe Biden’ın birçok evine, hatta belki de Beyaz Saray’a ne zaman baskın düzenleyecek?” diye yeni bir gündem açarken; Garland’ın soruşturma başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

Biden’ın danışmanlarından Richard Sauber, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama dönemine ait belgelerin Biden’ın avukatları tarafından söz konusu ofisin boşaltıldığı sırada, 2 Kasım 2022’de, kilitli bir dolapta bulunduğunu açıklayarak, belgeler bulunur bulunmaz Biden’ın hukuk ekibinin Beyaz Saray, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi ile iletişime geçtiğini aktardı. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgeleri incelemeye devam ediyor.

"İçeriğini bilmiyorum"

Biden da dün Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika’nın başkenti Mexico City’de, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, avukatlarının “yapması gerekenleri yaptıklarını” belirterek, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verdiklerini kaydetti.

“O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgeler içeriğini bilmiyorum” diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022’de FBI tarafından yapılan aramada çok sayıda gizli belge bulunmuştu. Trump, hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı.