Bilim dünyasında bir ilk: Erkek farelerden doğurgan yavru fare üretildi

Çinli araştırmacılar, fareler üzerinde gerçekleştirdikleri deneyde iki erkek bireyden alınan sperm hücrelerini bir araya getirerek sağlıklı ve doğurgan yavrular elde etmeyi başardı. Bu gelişme, üreme biyolojisinde ezber bozan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nde yapılan araştırma, çekirdeği çıkarılmış bir yumurta hücresine iki farklı erkek fareden alınan sperm hücrelerinin yerleştirilmesiyle gerçekleştirildi. “Androjenetik” adı verilen bu yöntemde oluşturulan 259 embriyodan sadece ikisi yaşamayı başardı. Ancak bu iki fare büyüyüp çiftleşerek kendi yavrularını doğurdu.

Genetik damgalama en büyük engel

25 Haziran’da saygın bilim dergisi PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)’ta yayımlanan çalışmada bilim insanları, elde edilen bulguların memelilerde tek ebeveynli (özellikle yalnızca babadan gelen genetik materyalle) üremenin önündeki en büyük engelin genetik damgalama (genomic imprinting) olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Makalede, “Bu çalışmada doğurgan androjenetik fareler ürettiğimizi bildiriyoruz. Bulgularımız, tek ebeveynli üremenin biyolojik sınırlamalarını anlamak açısından önemli bir temel sağlıyor” ifadelerine yer verildi.

İnsanlar için uygulanması mümkün mü?

Londra’daki Sainsbury Wellcome Merkezi’nden bilim insanı Christophe Galichet, çalışmanın bilimsel açıdan son derece dikkat çekici olduğunu belirtti. Ancak elde edilen başarının insanlara uyarlanmasının bilimsel ve etik açıdan şu an için düşünülemez olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre bu deney, henüz erken aşamada olsa da, genetik mühendislik, doğurganlık tedavileri ve üreme teknolojilerinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.