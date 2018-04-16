Bill Gates: ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek

16 Nisan 2018

Microsoft'un kurucusu milyarder iş adamı Bill Gates, sosyal paylaşım sitesi Reddit'te katıldığı "bana istediğini sor" etkinliğinde, ABD’nin bir kez daha büyük bir ekonomik kriz yaşayıp yaşamayacağı sorusuna, "Evet. Ne zaman olacağını bilemiyorum ama bu kesinlikle olacak" dedi.

Gates, olası bir krize hazırlıklı olunması gerektiğini söylerken, ekonomik gerileme dönemlerinden çıkış konusunda insanlığın başarılı olduğunu belirtti. Gates, "Çalkantılı bir dönem öngörmeme rağmen, yenilik ve kapitalizmin durumu, insanlar için her yerde düzelteceğine inanıyorum" diye konuştu.

Ocak ayından Time Dergisi'nde yayınlanan makalesinde, "ABD'nin gençleri, ebeveynlerinden daha iyi bir ekonomik durumda olacaklar" diyen Warren Buffet'a atıfta bulunan Gates, "Warren (Buffet) daha önce bu konudan bahsetmişti ve o bu konuya benden çok daha hakim" dedi.

2007 - 2008 yıllarında patlayan kriz önce ABD mortgage piyasasını etkilemiş, daha sonra bir büyük durgunluğa dönüşmüştü. Küresel piyasalarda yıllarca etkisi hissedilen kriz, ekonomistlere göre Büyük Buhran'dan bu yana görülmüş en büyük ekonomik kriz olarak görülüyor.



Kaynak: DHA