Bill Gates: Önce Amerika politikası beni endişelendiriyor

13 Şubat 2018

Dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates ile eşi Melinda, kurucusu oldukları Gates Vakfı'nın yıllık notunda, ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" politikasını eleştirdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Başkan Trump'ın politikaları çalışmalarınızı nasıl etkiliyor sorusuna, "Başkanın politikalarının etkisi çok geniş kapsamlı. ABD uzun yıllardır başka ülkelerde hastalıklarla ve yoksullukla mücadeleye öncülük ediyor. Bu yatırımları azaltmak diğer ülkelerde insanların ölmesine yol açacak" yanıtını verdi.

Kendisine son bir yılda en çok sorulan sorunun "Trump'ı nasıl buluyorsunuz?" olduğunu kaydeden Bill Gates, "Doğrusu Önce Amerika politikası beni endişelendiriyor. Dünyayla ilgilenmenin Amerikalılar için daha iyi olduğu kanıtlanmış bir şey" diye yazdı.

Melinda Gates de, Trump'ın ismini vermeden "ABD Başkanı'nın tüm dünyaya ABD değerleri konusunda örnek olması, insanlara ve özellikle kadınlara daha saygılı davranması gerekir.

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