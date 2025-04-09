Bill Gates'ten miras açıklaması! Çocuklarına servetinin yüzde 1’inden azını bırakacak

Microsoft’un kurucu ortaklarından ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates, çocuklarına bırakacağı miras miktarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir podcast programına katılan Gates, servetinin büyük bölümünü bağışlamayı planladığını, çocuklarına ise yüzde 1’inden daha azını bırakacağını söyledi. Forbes verilerine göre yaklaşık 101,2 milyar dolarlık serveti bulunan Gates’in bu oranı bile yaklaşık 1 milyar dolara denk geliyor.

"Microsoft'u yönetmelerini istemiyorum"

Gates, "Bence herkes bu konuda bir karar vermeli. Benim durumumda çocuklarım çok iyi yetiştirildi ve çok iyi eğitim aldı. Fakat servetimin yüzde 1’inden daha azını alacaklar çünkü bence bu onlara bir iyilik olmayacak. Bu bir hanedanlık değil. Ben onların Microsoft'u yönetmelerini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bill Gates, eski eşi Melinda Gates ile birlikte 2000 yılında kurduğu “Bill and Melinda Gates Vakfı”na servetinin büyük kısmını aktaracağını belirtti. 2021 yılında boşanmanın ardından vakfın ismi “Gates Vakfı” olarak değiştirilmişti. Vakıf, dünyanın en büyük hayır kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

"Şans ve talihimin gölgesinde kalmamaları için bir fırsat"

Açıklamasında diğer ebeveynlere de miras konusunda düşünmelerini tavsiye eden Gates, “Ben onlara kendilerinin para kazanmaları ve başarı elde etmeleri şansı sunuyorum. Onlara önemli olmaları ve benim sahip olduğum inanılmaz şans ve talihin gölgesinde kalmamaları için bir fırsat sunuyorum” dedi.

Gates, “Çocuklarınızın sizin desteğiniz ve onlara olan sevginiz konusunda kafalarının karışmasını istemezsiniz. Ben, erkenden onlara felsefenizi anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum” sözleriyle bu yaklaşımın nedenlerini açıkladı. Ayrıca, çocuklarının Gates Vakfı’nın çalışmalarından memnuniyet duyduğunu da vurguladı.