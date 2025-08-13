Bir dönemin fotoğraf deviydi: Kodak, mali sebeplerden dolayı kapanma riskiyle karşı karşıya

Fotoğrafçılık deyince dünyada akla gelen sayılı şirketlerden olan Kodak, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceğini açıkladı. Gerekçe olarak ise mali sıkıntılar gösterildi.

Borçlarını ödeyemiyor

CNN'de yer alan habere göre, pazartesi günü gelir raporunu açıklayan şirket 500 milyon dolarlık borcunu ödeyebilmek için taahhüt edilmiş bir finansmana sahip olmadığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu koşullar altında faaliyetlerin sürdürülebileceğine dair ciddi şüphelerin doğduğu belirtildi.

133 yıllık şirket, emeklilik maaş planı ödemelerini durdurarak nakit sağlamayı düşünüyor.

Kodak CEO'su Jim Continenza raporda ayrıca, yılın ikinci çeyreğinde iş dünyasındaki belirsizliklere rağmen şirketin uzun vadeli plana yönelik ilerleme kaydetmeye devam ettiğini de vurguladı.

Kodak (KODK) hisseleri salı günü öğle saatlerinde yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti.

2012 yılında iflas başvurusunda bulundu

The Ekonomist'e göre, 1970'lerde ABD'deki film satışlarının yüzde 90'ı, fotoğraf makinesi satışlarının ise yüzde 85'i Kodak'a aitti.

Ancak şirket, dijitalleşmeyle birlikte istediği ivmeyi yakalayamadı. 1975'te ilk dijital makinesini tanıtsa da güçlü bir karşılık görmedi. Toplam 6,75 milyar dolarlık borcu olan şirket, 2012 yılında iflas başvurusunda bulundu.

2020 yılına gelindiğindeyse, ABD hükümeti şirketin ilaç etkin maddeleri üretmeye başlayacağını açıkladı. Kodak, bununla birlikte bir süre rahat bir nefes almıştı.