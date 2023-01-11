Bişkek'te soğuk hava ve kar etkili oluyor
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te soğuk hava ve kar etkili oluyor. Gündüz sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, gelecek günlerde düşmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek gece boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Bişkek Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, meydanlar, caddeler ve sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürürken toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.
Vatandaşlar, parklar, tarihi yapılar ve ana meydanlarda kurulu Noel ağaçları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kentte gündüz sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, gelecek günlerde düşmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.
Kırgızistan'da soğuk hava sebebiyle okullarda yeni yıl tatili 16 Ocak'a uzatılmıştı.