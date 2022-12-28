Bitcoin madencileri ABD'de işlemleri durdurdu

Hafta sonu fırtınanın hakim olduğu ABD’de, Montana eyaletinde hava sıcaklığı -45 dereceye kadar düşerken, New York eyaletinde kar tabakası bir metreyi aştı. Hava durumu nedeniyle elektrik talebinin arttığı ülkede yer alan Bitcoin madencileri, elektrik şebekesini destekleme amacıyla işlemleri durdurdu.

Madencilerin işlem yapmayı durdurmasıyla, Bitcoin ağındaki işlem gücünü temsil eden “hashrate” ölçüsünde hafta sonu yüzde 40 düşüş görüldü. Cuma günü ABD’deki en büyük madencilik havuzu olan Foundry USA’in işlem gücünde ise yüzde 50’den büyük bir düşüş kaydedildi. Teksas Blokzincir Konseyi’nin kurucusu ve başkanı olan Lee Bratcher’ın LinkedIn hesabından yaptığı duyuruya göre ise, eyaletteki kurumsal madencilerin oluşturduğu işlem gücü yüzde 99 azaldı.