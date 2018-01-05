Bitcoin madencileri Çin'den kaçıyor

05 Ocak 2018

Çin'in kripto paralara getirdiği kısıtlamaların madencilere sıçramasıyla bu sektördeki bazı oyuncular faaliyetlerini ülke dışına taşımaya başladı.

Çin'in en büyük iki Bitcoin madenciliği birliğini işleten Bitmain, merkezini Singapur'a taşıyor. Şirketin ortak kurucusu Wu Jihan, verdiği bir röportajda, Bitmain'in ABD ve Kanada'da da madencilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük üçüncü madencilik havuzu olan BTC.Top ise Kanada'da bir tesis kuruyor. BTC.Top'un kurucusu Jiang Zhuoer konuya ilişkin, "Kanada'yı, görece ucuz maliyeti ile birlikte ülkenin ve politikalarının istikrarı sebebiyle seçtik" dedi.

Çin politika yapıcıları, geçtiğimiz yıl, kripto paranın halka arzına yasak koymuştu ve yerel piyasaların sanal para işlemlerine son vermesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu hafta ise ülkede Bitcoin madenciliğini caydırıcı nitelikte yeni tasarılar oluşturuldu.

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