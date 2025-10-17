Blackjack oynayan vali, 1.4 milyon dolar kazandı

ABD’de Illinois Valisi Jay Robert (JB) Pritzker, geçen yıl Las Vegas’ta blackjack oynarken 1,4 milyon dolar kazandı. Bu kazanç, yeni verdiği vergi beyanıyla ortaya çıktı.

Demokrat Partili Pritzker, kazancını “inanılmaz bir şans” olarak tanımladı. Valinin sözcüsü, paranın hayır kurumlarına aktarılacağını belirtti fakat neden hâlâ bağışlanmadığı sorusuna yanıt vermedi. Pritzker geçmişte Illinois Holokost Müzesi için poker etkinlikleri düzenlemiş ve milyon dolarlar toplamıştı.

Eşiyle birlikte 1,6 milyon dolar vergi ödedi

Pritzker ve eşi Mary Kathryn, 2024’te çoğu sermaye kazancı ve temettüden oluşan 10,6 milyon dolar gelir bildirdi. 5,87 milyon dolarlık vergiye tabi gelir üzerinden yaklaşık 1,6 milyon dolar vergi ödendi.

Trump ile arası kötü

Vali Pritzker, son dönemde Donald Trump’ı en sert eleştirenden isimlerden biri haline geldi. Trump ise valiyi ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson’ı federal göçmenlik baskınlarında güvenliği sağlamamakla suçladı, yargılanmalarını istedi.

Yeniden aday olacak

Pritzker’ın 2026’da üçüncü dönem için yeniden aday olacağı belirtiliyor. Başkanlık hedefi olup olmadığı yönündeki soruları ise yanıtsız bırakıyor.