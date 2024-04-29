Blinken'dan Hamas'a çağrı: 'İsrail'in olağanüstü cömert önerisini kabul edin'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes konusunda yürütülen diplomasi kapsamında Hamas'a seslendi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Blinken, rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almak için İsrail'in Gazze'de ateşkes yapılmasına yönelik son ve "olağanüstü cömert" önerisini hızla kabul etmesi çağrısında bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre Blinken, "Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas'tır. Hızlı bir şekilde karar vermek zorundalar. Doğru kararı verecekleri konusunda umutluyum." ifadesinde bulundu.

İsrail'in Refah'a saldırma planına ilişkin konuşan Blinken, "sivillerin zarar görmeyeceği garanti altına alınmadığı sürece" ABD'nin bu saldırıyı desteklemeyeceğini vurguladı.

Hamas ve İsrail arasında süren görüşmelere ilişkin bilgi veren bir kaynak, İsrail'in önerisinin İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında halen tutulduğuna inanılan yaklaşık 130 rehineden 40'tan azının serbest bırakılmasını kabul etmeyi ve Hamas'ın kalıcı ateşkes talebine İsrail'in uzlaşmacı yanıtı olan "sürekli sükûnet dönemi"nden oluşan bir ateşkesin ikinci aşamasını içerdiğini söyledi.