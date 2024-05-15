Blinken'dan Kiev'de yoğun mesai: Barda gitar çalıp şarkı söyledi

Ukrayna savaş alanında son ayların en zor günlerini geçirirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'e gelerek Rus işgali karşısında ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam ettiğini vurguladı.

Son günlerde Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesine bir saldırı başlattı. Rus kuvvetleri salı günü ülkenin en büyük ikinci şehri olan Harkov'un merkezini vururken binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Blinken, Cumhuriyetçiler'in uzun süren engellemelerinin ardından Kongre'den geçen 60 milyar dolarlık yardım paketinin ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmasından üç hafta sonra Ukrayna'ya gitti. The Guardian'ın aktardığına göre Ukraynalı yetkililer, ABD silahlarındaki gecikmenin kötü bir durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.

Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir araya gelmeden önce Blinken, "Zor günler yaşandığını biliyoruz. Yardım yolda, bazısı geldi ve fazlası da gelecek. Ve bu savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçekten fark yaratacak.

Zelenski, Blinken'a ABD'nin yardımları için teşekkür etti ancak hava savunmasının Ukrayna için hala "en büyük problem" olduğunu vurguladı. Zelenski, Ukrayna'nın Harkov bölgesini savunmak için iki yeni Patriot bataryasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Görüşmeden saatler sonra Harkov'un merkezinde apartmanlar vuruldu. Ukraynalı yetkililer üçü çocuk 16 kişinin yaralandığını belirtti.

Blinken, Kiev ziyareti sırasında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile birlikte gaziler tarafından işletilen bir pizza restoranına gitti ve Kiev Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, salı günü gecenin ilerleyen saatlerinde Kiev'de bir bara gitti ve orada konser vermekte olan 19.99 grubuna katılarak hem gitar çaldı hem de şarkı söyledi.

Blinken şarkıya girmeden önce, "Sizin askerleriniz, vatandaşlarınız, özellikle kuzeydoğuda Harkov'da büyük acılar çekiyor. Ancak bilmeleri gerekiyor ki ABD sizinle, dünyanın büyük bölümü sizlerle. Onlar sadece özgür bir Ukrayna için savaşmıyor, özgür dünya için savaşıyor" dedi.

Blinken daha sonra grupla Young'ın "Rockin' in the Free World" şarkısını çaldı.