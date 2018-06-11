BM: 2.5 milyon sivil Türkiye'ye yönelebilir

11 Haziran 2018

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye için bölgesel insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis bugün düzenlediği basın toplantısında, "2.5 milyon insanın yerlerini terk edip Türkiye'ye yönelmesinden endişe duyuyoruz. Bu insanların (Suriye içinde) gidecekleri başka hiçbir yer yok" dedi.

Moumtzis, büyük ülkelere çağrı yaparak savaşa müzakereler yoluyla bir sonuç getirmelerini ve Doğu Guta'da olduğu gibi İdlib'de de bir kan gölü oluşmasına engel olmalarını istedi.

Bu nedenle İdlib'de bir askeri çözüm düşünemediğini söyleyen Moumtzis, Türkiye sınırındaki İdlib vilayetinin, siviller ve ellerindeki bölgeden çıkarılan muhalif savaşçıların "atıldığı çöp alanı" durumuna getirildiğini ve vilayette nüfusun sürekli şiştiğini söyledi.

"(Çatışmalardaki) tırmanma ve durumdaki bozulma nedeniyle 2 ila 2.5 milyon insanın giderek Türkiye sınırına doğru itilmekte olmasından kaygılanıyoruz.

Moumtzis, pazar günü bölgeye yapılan hava saldırısında 11 kişinin öldüğü ve bir çocuk hastanesinin vurulduğu yolunda haberler aldıklarını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ise, İdlib'in bir köyüne perşembe gecesi yapılan ve en az 44 kişinin öldüğü hava saldırısının bu yıl bir tek saldırıda yaşanan en yüksek can kaybına yol açtığını bildirdi.

Örgüt, saldırının Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekleyen Rusya'nın hava kuvvetleri tarafından yapıldığını söyledi.

Moumtzis, İdlib'i ele geçirmek için büyük bir çarpışma başlatılırsa, bunun Doğu Halep ve Doğu Guta'da yaşanan çarpışmalardan çok daha "girift ve acımasız" olacağını söyledi.

"Bir askeri çözüm göremiyoruz, böyle bir şey olamaz" diyen Moumtzis, "İdlib'de Suriye'de olabileceklerin en kötüsünü henüz görmedik" diye konuştu.

"Çok büyük kaygılarımız var"

İdlib'de DEAŞ ve diğer gruplardan militanların sivil halkın arasına karıştıklarını söyleyen Moumtzis, bunu "patlamaya hazır" bir durum olarak niteledi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana'da yapılan Suriye barış müzakerelerine atıf yapan Moumtzis, "Burası çatışmazlık bölgesi. Umarız Astana garantörleri ve herkes durumu yatıştırmak için ellerinden geleni yapar" dedi.

Moumtzis, "Bugünün mesajı şu ki, acil durum giderilmiş değildir. Hâlâ çok büyük boyutta nüfus hareketi ve çok büyük çapta insani ihtiyaçlar mevcut. Sivillerin korunması konusunda da çok büyük kaygılarımız var." ifadelerini kullandı.

Moumtzis, Şam yakındaki doğu Guta bölgesine dün ulaşan bir yardım konvoyuna BM görevlilerinin eşlik etmesine Suriye hükümetinin izin vermediğini de belirtti.

Kaynak: Reuters