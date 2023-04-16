BM Dünya Gıda Programı açıkladı: Sudan'daki tüm operasyonlar geçici olarak durduruldu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Sudan'da gelişen durum ve güvenlik riski nedeniyle tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'nin İcra Direktörü McCain, Sudan’daki durum ve WFP’nin çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

McCain, "Kuzey Darfur'da Kabkabiya'da küresel açlık kriziyle mücadele için ön saflarda görevlerini yerine getirirken 15 Nisan Cumartesi günü yaşanan şiddet olaylarında üç WFP çalışanının trajik şekilde ölümünü dehşetle öğrendim ve kalbim kırıldı. Aynı olayda iki WFP çalışanı da yaralandı. Bu özverili ekip üyelerimizin ailelerini bilgilendirdik. Bu felaket anında onların ve tüm WFP ailemizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hartum Uluslararası Havalimanı'nda karşılıklı açılan ateş nedeniyle BM İnsani Hava Yardım Servisi (UNHAS) uçağının hasar aldığını ifade eden McCain, bu durumun WFP’nin insani yardım çalışanlarını ve yardımları ülke içinde taşıma kabiliyetini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

"Tüm operasyonlarımızı geçici olarak durdurmak zorundayız"

McCain, şunları kaydetti:

"Yardım görevlileri tarafsızdır ve asla hedef alınmamalıdır. Ekiplerimize yönelik tehditler, ülkede güvenli ve etkili faaliyet göstermeyi imkansız hale getiriyor. Gelişen güvenlik durumunu gözden geçirirken, tüm operasyonlarımızı geçici olarak durdurmak zorundayız. WFP, ciddi bir gıda güvensizliğiyle mücadele eden Sudan halkına yardıma kendini adamıştır. Ancak ekiplerimizin ve tüm ortaklarımızın güvenliği garanti edilmezse hayat kurtaran işimizi yapmayız. Tüm taraflar, sahadaki insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlayan ve Sudan halkına hayat kurtaran insani yardımın daimi şekilde ulaşmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılmalıdır. Onlar bizim önceliğimiz olarak kalmaya devam ediyorlar."

Ne yaşanmıştı?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.