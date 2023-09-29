BM, Sudan ve Güney Sudan'ın dünyanın en tehlikeli ülkeleri olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan ve Güney Sudan'ın yardım çalışanları açısından dünyanın en tehlikeli ülkeleri olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, uluslararası araştırma grubu Humanitarian Outcomes'un projesi olan Yardım Çalışanı Güvenliği Veri Tabanı'nın istatistiklerine göre bu yıl dünya genelinde ölen 71 sağlık çalışanından 22'sinin Güney Sudan'da, 19'unun ise Sudan'da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Geçen yıl Güney Sudan'da 23, Sudan'da da 10 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini kaydeden Laerke, "Sudan ve Güney Sudan, yardım çalışanları açısından dünyanın en tehlikeli ülkeleri. Mağdurlar, müdahalenin ön saflarında çalışan çok sayıda yerel insani yardım görevlisinden oluşuyor." bilgisini paylaştı.

Laerke, yardım tesisleri ve çalışanlarına yönelik saldırıların uluslararası insani hukukun ihlali olduğunun ve faillerin hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıya çevrim içi katılan Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Afrika Boynuzundaki Acil Durum Olay Yöneticisi Liesbeth Aelbrecht de Güney Sudan'daki 3 kişiden 2'sinin tehlikeli düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Aelbrecht, "Güney Sudan'da 1,5 milyonu ülke içinde olmak üzere 2 milyon kişi yerinden edildi. Ülke, diğer ülkelerden gelen yaklaşık 300 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor, bu rakam da artıyor." ifadelerini kullandı.

El Nino hava olaylarının etkisiyle bu yıl ülkenin farklı bölgelerinde sel veya kuraklık yaşanabileceğinin altını çizen Aelbrecht, bunun sonucunda hastalıkların artma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.