BM: Suriye siviller için bir ölüm kapanı haline geldi

25 Nisan 2018

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, isyancıların elindeki İdlib kentinin Suriye ordusunun yeni hedefi olması halinde, bir felaket yaşanacağı uyarısı yaptı.

Suriye için dün yapılan uluslararası donörler toplantısında Reuters ile konuşan Grandi, "Ülke bir kapana, bazı yerlerde siviller için bir ölüm kapanına dönüşüyor" dedi.

"Ülkede artık sığınmacılarını taşıyamayan bir nüfus var. Bu nüfus modern tarihin en büyük eziyetini çekmektedir."

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü geçen ay yaptığı açıklamada, 2011 yılı Mart ayında başlayan savaşta şimdiye kadar 511,000 insanın öldüğünü bildirmişti. Suriye nüfusundan 5.5 milyon kişi Irak, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de sığınmacı durumunda. Lübnan'daki sığınmacıların sayısı, bu ülkenin kendi nüfusunun dörtte birine ulaştı. Suriye içinde de 6.1 milyon insan evlerini terk etti.

Grandi, acil insani yardımlar ve Suriyeli mültecilere yardım için bu yıl küresel çapta 5.6 milyon dolar bağış toplamayı umuyor. Ancak bu para, Suriye'de değil, Ürdün, Irak, Mısır ve Lübnan gibi sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerde harcanacak.

Birleşmiş Milletler'in tahminine göre Suriye içinde 400,000'den fazla sivil, bulundukları yerlerde kuşatma altında.

Ancak bu sayı ciddi biçimde artabilir çünkü Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimine karşı mücadele eden isyancıların en yoğun olarak bulundukları yer, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib bölgesi ve burada 2 milyon kişi yaşıyor.

Bazı yardım kuruluşları, Suriye ordusu ile Rus ve İranlı müttefiklerinin var güçleriyle İdlib'e yüklenmeleri halinde, geçen yıl Halep'te bu yıl da Doğu Guta kuşatmalarında yaşanan acıların çok daha büyüğünün burada yaşanabileceğinden kaygılanıyorlar.

Ordunun İran ve Rus yardımıyla isyancıların elinden aldığı bölgelerden kaçan on binlerce kişi İdlib'e sığınmış durumda.

Grandi, "İsyancıların pek çoğu İdlib'e yerleşti. Eğer çarpışmalar daha fazla bu bölgeye yönelirse, siviller için durum çok tehlikeli hal alabilir" dedi.

Grandi ve diğer kuruluşlar, sığınmacıların kaçabileceği tek yolun Türkiye sınırı olduğunu ve bu sınırdan İdlib'e yardım malzemesi geçtiğini ancak sınırın çok sıkı denetim altında olduğunu ve bu durumun mültecileri Suriye'nin iç kısımlarına gitmeye zorladığını söylüyorlar.

Grandi, "Sanırım sadece bir kuşağı değil bir nüfusu kaybedeceğiz" dedi.