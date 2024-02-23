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BM uyardı: Gazze'de kimse güvende değil

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki tesislerine sığınan 400'den fazla kişiyi öldürdüğünü aktararak, bölgede hiç kimsenin güvende olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İsrail saldırılarında yerinden olan Filistinlilerin 1 milyondan fazlasının Gazze'deki UNRWA tesisleri ve çevresine sığındığı belirtilen açıklamada, tesislerinin yeni doğan bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan Filistinlinin "evi" haline geldiği ifade edildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana UNRWA tesislerine sığınan 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü aktarılarak, "Hiçbir yer, hiçbir kimse güvende değil." ifadesine yer verildi.

UNRWA dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 153 tesisinin 300'den fazla saldırıya uğradığını duyurmuştu.