BM uyardı: Gazze'de kimse güvende değil

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

İsrail saldırılarında yerinden olan Filistinlilerin 1 milyondan fazlasının Gazze'deki UNRWA tesisleri ve çevresine sığındığı belirtilen açıklamada, tesislerinin yeni doğan bebeklerden yaşlılara kadar her yaştan Filistinlinin "evi" haline geldiği ifade edildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana UNRWA tesislerine sığınan 400'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü aktarılarak, "Hiçbir yer, hiçbir kimse güvende değil." ifadesine yer verildi.

UNRWA dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 153 tesisinin 300'den fazla saldırıya uğradığını duyurmuştu.