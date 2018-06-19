BM'de Suriye anayasası için toplantı

19 Haziran 2018

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin, Astana sürecinin garantörleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerle İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşme yaptı.

BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıda, 30 Ocak'ta, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde kurulmasına karar verilen anayasa komisyonu masaya yatırıldı.

Toplantıda, Türkiye'yi Astana toplantılarında olduğu gibi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil etti. Rusya heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık etti.

Edinilen bilgiye göre, de Mistura, toplantının "verimli" ve "yapıcı" geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lavrentyev ise Rus basınına yaptığı açıklamada üç ülke yetkililerinin de Mistura'yla temmuz ayı sonunda yeniden bir araya geleceğini söyledi.

Soçi'deki toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın BM'ye 50 kişiden oluşan üç ayrı liste sunması kararlaştırılmıştı.

De Mistura'nın, taraflarla istişare ettikten sonra 150 kişi arasından 50 kişilik bir komisyon oluşturması planlanmıştı.

Komisyonda rejim ve muhalefet temsilcileri, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alması bekleniyor.

Anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususların Cenevre'de görüşülmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA