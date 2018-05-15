BM'den İsrail'e gerçek mermi tepkisi

15 Mayıs 2018

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili açıklama yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuka göre sınırlarını savunma hakkı bulunuyor ancak gerçek mermi son çare olarak kullanılmalı, Filistinlilerin Gazze'de sınıra yaklaşmasına gerekçe olmamalı" diye konuştu.

Gazze'de bağımsız soruşturma çağrısında bulunan Colville, İsrail'in savunmasız ve silahsız Filistinli sivilleri katletmesini soruşturma tamamlanmadan önce "soykırım" ya da "insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında" değerlendiremeyeceklerini savundu.

BMGK Filistin için toplanıyor