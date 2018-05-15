e-DÜNYA
25 °C

BM'den İsrail'e gerçek mermi tepkisi

BM, İsrail'in Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmasına tepki gösterdi.

BM'den İsrail'e gerçek mermi tepkisi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili açıklama yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuka göre sınırlarını savunma hakkı bulunuyor ancak gerçek mermi son çare olarak kullanılmalı, Filistinlilerin Gazze'de sınıra yaklaşmasına gerekçe olmamalı" diye konuştu.

Gazze'de bağımsız soruşturma çağrısında bulunan Colville, İsrail'in savunmasız ve silahsız Filistinli sivilleri katletmesini soruşturma tamamlanmadan önce "soykırım" ya da "insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında" değerlendiremeyeceklerini savundu.

BMGK Filistin için toplanıyorBMGK Filistin için toplanıyor

 

Son dakika İsrail BM Filistin

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.