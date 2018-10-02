BM'den İsrail'e kınama

02 Ekim 2018

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma günü 7 Filistinliyi öldüren ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericileri şehit etmeye ve yaralamaya devam etmesinin "insan haklarına ve insan onuruna hakaret olduğunu" vurguladı.

İsrail güvenlik güçlerine karşı hiçbir tehdit olmamasına rağmen geçen cuma 7 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 200'den fazlasının yaralandığını belirten Lynk, İsrail'in ateşli silahlarla Filistinlileri hedef almasını kınadı.

Filistinlilerin İsrail için bir tehdit unsuru olmadığına dikkati çekti

Lynk, İsrail'in uluslararası tepkileri önemsemediğine dikkati çekerek, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemlerde şimdiye dek 150'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, 10 binden fazlasının da yaralandığını aktardı.

"Uluslararası insan hakları hukuku, kolluk kuvvetlerin güç kullanımı konusunda katı yükümlülükler getiriyor." diyen Lynk, göstericilere karşı ölümcül güç kullanımının kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulundu.

Lynk, öldürülen olan ve yaralanan Filistinlilerin İsrail için bir tehdit unsuru olmadığına da dikkati çekti.

İsrail askeri gerçek mermiler kullanıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, geçen cuma yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Eşref el-Avavide (26), Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve Nasır Musbih (12) isimli 7 Filistinlinin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olduğunu aktarmıştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA