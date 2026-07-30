BM'den korkutan uyarı: Ebola şimdi de açlık krizini büyütüyor

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden Ebola salgınının bölgedeki gıda krizini ağırlaştırdığını açıkladı.

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, Ituri eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette Ebola salgınını "krizin üstüne eklenmiş bir kriz" sözleriyle tanımladı.

Yaklaşık 5 milyon kişi acil seviyede

Salgın başlamadan önce de ülkede ciddi bir gıda krizi yaşandığını belirten Skau, yaklaşık 5 milyon kişinin acil seviyede gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Bazı bölgelerde şartların "felaket" düzeyine ulaştığını ifade etti.

Ebola salgınının pazarları ve tedarik yollarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Skau, bu durumun halkın açlıkla mücadelesini daha da güçleştirdiğini kaydetti.

Skau, salgınla mücadele sürecinde ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak gıda ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Aksi takdirde insanların sağlık uyarılarını takip etmek yerine ertesi gün ne yiyeceklerini düşünmek zorunda kalacağını belirtti.

Doğuda 10 milyon kişi açlık riski altında

WFP verilerine göre KDC'nin doğusunda uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi, kriz veya acil seviyede açlık yaşıyor.

Salgının merkez üssü Ituri'de 1,9 milyon kişi gıda güvensizliğinden etkilenirken Ebola görülen 48 sağlık bölgesinde 2,7 milyondan fazla kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu kişilerden 628 bininin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Salgın 15 Mayıs'ta ilan edildi

Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölüm bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta ülkede Ebola salgını ilan edildi.

Sağlık yetkilileri, mevcut salgının nadir görülen "Bundibugyo" varyantından kaynaklandığını ve bu virüs için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını açıkladı.

Batı Afrika'da 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti

Kanamalı ateşe neden olan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ile KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. Hastalık, KDC'deki vakaların Ebola Nehri yakınındaki bir köyde görülmesi nedeniyle bu isimle anılmaya başlandı.

Aralık 2013'te Batı Afrika'ya yayılan virüs, 2014-2017 yıllarında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yaklaşık 30 bin kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.